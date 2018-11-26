التموين تنفى خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص

كتبت ــ هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل المركز مع الوزارة والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين.