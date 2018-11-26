البريد يوقع بروتوكول تعاون VMware العالمية لتطبيق التحول الرقمى

كتبت هبة السيد

وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع شركة "VMware"، التى تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال البنية التحتية والتكنولوجية، بهدف استغلال البرامج والحلول المتنوعة التى تقدمها الشركة فى تطبيق التحول الرقمى الذى يهدف إليه البريد المصرى بالاعتماد على الحوسبة السحابية والأجهزة المتنقلة بهدف تسهيل إجراءات العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقع البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أحمد عودة رئيس شركة VMware الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، وفقا لبيان صحفى اليوم الاثنين.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يتيح للبريد المصرى استخدام البرامج والحلول المتنوعة التى تقدمها الشركة والتى ستساهم فى تسهيل عملية التحول الرقمى الذى يطبقه البريد المصرى حالياً بالاعتماد على برمجيات الحوسبة السحابية والأجهزة المتنقلة من أجل ربط وإدارة البنية التحتية الرقمية المعقدة بشكل آمن بهدف تسهيل اداء الخدمات الالكترونية وضمان جودتها.

وأضاف الصغير، أن البروتوكول يتضمن تدريب العاملين بالبريد المصرى على برمجيات الشركة بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع مثل هذه النوعية من البرمجيات بالإضافة إلى التزام الشركة بتقديم الدعم الفنى والتقنى للبريد المصرى بما يضمن استمرار جودة الحلول والبرامج التى سيتم استخدامها.

وقال أحمد عودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البروتوكول يتضمن مساعدة الهيئة تكنولوجيا لتقديم خدماتها إلكترونيا للمواطنين فى إطار خطط الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع رقمى وأيضا المساعدة فى تأمين خدمات الهيئة المقدمة للمواطنين خاصة تلك المقدمة لهن فى المنازل.

وتنفذ الهيئة خطة طموحة لتقديم الخدمات الحكومية حيث تمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى نحو 4 آلاف مكتب، كما يأتى اهتمام الحكومة بالبريد لقربه من مختلف الشرائح و الفئات فى الدولة.

ويصل حجم عملاء صندوق توفير البريد إلى 24 مليون عميل برأسمال مودعين يصل 210 مليارات جنيه.