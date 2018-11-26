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البرلمان الليبى يقر تعديلا دستوريا جديدا ويوافق على هيكلة المجلس الرئاسى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:43 م
البرلمان الليبى يقر تعديلا دستوريا جديدا ويوافق على هيكلة المجلس الرئاسى المتحث باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بلحيق
كتب : أحمد جمعة
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كشف المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، أن مجلس النواب الليبى أقر فى جلسته اليوم تعديلًا دستوريًا جديدًا وهو العاشر من نوعه.

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن التعديل الدستورى يشمل تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور.

 

وأكد بليحق، على أن المادة السادسة من مشروع قانون الاستفتاء، تضمنت تقسيم الدّوائر الانتخابية على الاستفتاء لثلاث دوائر (برقة – طرابلس – فزان)، موضحا أن الدوائر تستفتى كل واحدة على حِدَة، ولابد من موافقة ثلثى مواطنى ليبيا لتمرير الدستور و(50+1) لكلّ إقليم.

 

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، إلى أن البرلمان وافق على تعديل المجلس الرئاسى برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسى.

 

وكان مجلس النواب الليبى قد استأنف جلسته الرسمية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النّائب الأول فوزى النويرى، النائب الثّانى الدكتور أحميد حومة، وافتتحت الجلسة بالتّرحم على شهداء الهجوم الإرهابى على مركز شرطة تازربو.


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