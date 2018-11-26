الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابية تلقب بـ"أم الدواعش" فى الموصل

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال إحدى الرهابيات المندسات بين النازحين فى مخيم الجدعة بالقيارة، والتى تلقب بـ"أُم الدواعش".

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 وإثر معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على "ام الدواعش"، وهى إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين فى مخيم الجدعة فى القيارة بالموصل.

وأضاف البيان، أن "ام الدواعش" كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية للتنظيم الإرهابى فى أوكارهم، وهى من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة أربعة إرهاب.

وتعلن القوات الأمنية المشتركة بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" فى المناطق التى كان يسيطر عليها قبل تحرير جميع الاراضى العراقية من التنظيم أواخر العام الماضى 2017.