"الإرشاد البيطرى ببورسعيد": ندوات توعية عن مخاطر انفلونزا الطيور بقرى الجنوب

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة أمانى راضى مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ اليوم السابع أن هناك ندوات بيطرية وتوعوية لـ ربات البيوت للتعرف عن مخاطر إنفلونزا الطيور بــ قرى جنوب وغرب وشرق بورسعيد والتى يتم تربيتها بالمنازل .

وقالت راضى، أن الندوات تتطرق إلى معرفة مرض إنفلونزا الطيور والأعراض المصاحبة والمتمثلة فى إفرازات الأنف والعينين بجانب إنخفاض إنتاج البيض وفقدان شهية الطعام وزرقة وإحمرار وتورم العرف والداليتين مع إنخفاض شديد فى إنتاج البيض ونفوق مفاجئ فى الطيور .

وأضافت أن الحملات والندوات توضح طرق الذبح الآمن، وكيفية التخلص الصحى من المخالفات للحفاظ عن البيئة الصحية فضلا عن تطهير الأدوات المستخدمة فى الذبح بطريقة تقيها من المرض .

ومن جانبها أكدت راضى أن الإرشاد البيطرى له مهمام غاية الحيوية لدى نفوس طلاب المدارس فضلا عن وجود ربات البيوت والحرص كل الحرص على تعليق اللوحات على الحوائط والمراكز الطبية والوحدات الصحية والمدارس للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .