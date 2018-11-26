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"الإحصاء" يكشف: رصيد السلع الغذائية خلال شهر أكتوبر يكفى البلاد 26 شهرا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:37 ص
"الإحصاء" يكشف: رصيد السلع الغذائية خلال شهر أكتوبر يكفى البلاد 26 شهرا سلع غذائية- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية "الغذائية" الأساسية ومدة كفايتها خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تتراوح من 90 يوماً وحتى 25 شهراً.

أوضح الجهاز فى تقرير حديث صادر عنه، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الرصيد المتاح من السكر 992.1 ألف طن يكفى لمدة 5 أشهر.

 فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت 255.1 ألف طن ويكفى لمدة 3 أشهر "90 يوماً"، أما رصيد اللحوم الحية "عجول"، فبلغ 194 ألف رأس، تكفى لمدة 25 شهرا، حسب الاستهلاك.

 

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رصيد السلع الغذائية خلال نوفمبر 2018

 

 


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