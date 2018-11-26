افتتاح مرافق لمعالجة مياه الصرف فى أسيوط بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية

كتبت ــ إنجى مجدى

افتتحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والشركة المصرية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 2 من مشروعات الأنظمة المتكاملة في معالجة المياه في أسيوط، وهما محطة مسرة لمعالجة المياه، ومحطة إسكندرية التحرير لرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة، اليوم الاثنين، فإن المرافق الجديدة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لإحداث تغييرات إيجابية في الحياة اليومية للمصريين، حيث عملت الحكومة الأمريكية على مدار أكثر من أربعين عاماً لدعم الجهود المصرية لتوفير المياه النظيفة.

وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "منذ عام 2009، ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حصول أكثر من 370 ألف مواطن في أسيوط على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، واستطردت، "ستعمل هذه المرافق التي نقوم بافتتاحها، اليوم، على تحسين الظروف الصحية والمعيشية، فضلاً عن تيسير سبل العيش لآلاف الأسر."

تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها في إنشاء و تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات، وذلك باستخدام تقنيات موفرة من حيث الصيانة وبالتعاون مع الشركات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحسين أنظمة التشغيل والإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة لها لتقديم خدمة أفضل.

استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 3.5 مليار دولار منذ عام 1979 لبناء وتحديث مرافق المياه والصرف الصحي مما ساعد في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لأكثر من 25 مليون مصري.