video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مرافق لمعالجة مياه الصرف فى أسيوط بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:28 م
افتتاح مرافق لمعالجة مياه الصرف فى أسيوط بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية جانب من الافتتاح
كتبت ــ إنجى مجدى
إضافة تعليق

افتتحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والشركة المصرية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 2 من مشروعات الأنظمة المتكاملة في معالجة المياه في أسيوط، وهما محطة مسرة لمعالجة المياه، ومحطة إسكندرية التحرير لرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

USAID Mission Director Sherry Carlin, Deputy Governor Amr Abdel Aal, Water Holding Company Chairman Eng

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة، اليوم الاثنين، فإن المرافق الجديدة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لإحداث تغييرات إيجابية في الحياة اليومية للمصريين، حيث عملت الحكومة الأمريكية على مدار أكثر من أربعين عاماً لدعم الجهود المصرية لتوفير المياه النظيفة. 

 

وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "منذ عام 2009، ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حصول أكثر من 370 ألف مواطن في أسيوط على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، واستطردت، "ستعمل هذه المرافق التي نقوم بافتتاحها، اليوم، على تحسين الظروف الصحية والمعيشية، فضلاً عن تيسير سبل العيش لآلاف الأسر."

 

تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها في إنشاء و تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات، وذلك باستخدام تقنيات موفرة من حيث الصيانة وبالتعاون مع الشركات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحسين أنظمة التشغيل والإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة لها لتقديم خدمة أفضل.

USAID Mission Director Sherry Carlin and Assiut Water Company Chairman Mohamed Salah

استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 3.5 مليار دولار منذ عام 1979 لبناء وتحديث مرافق المياه والصرف الصحي مما ساعد في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لأكثر من 25 مليون مصري.  


إضافة تعليق

مصر

المياه

الوكالة الامريكية للتنمية

الصرف الصحى




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة