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افتتاح أعمال تطوير وميكنة محكمة البحر الأحمر

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:41 م
افتتاح أعمال تطوير وميكنة محكمة البحر الأحمر محكمة البحر الأحمر - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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افتتح المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركزالمعلومات القضائى، نيابة عن وزير العدل، أعمال التطوير والميكنة لعدة محاكم بمحافظة البحر الأحمر هى محكمة استئناف قنا – مأمورية البحر الأحمرومحكمة البحر الأحمر الابتدائية والغردقة الجزئية ومأمورية سفاجا الكلية ومحكمة سفاجا الجزئية.

 ذلك فى حضور اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والمستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمهندس هشام سالم ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.


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