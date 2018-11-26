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احتفالية دعوية بمبادرة رسول الانسانية فى أسوان

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:50 م
احتفالية دعوية بمبادرة رسول الانسانية فى أسوان جانب من الاحتفالية
أسوان - صلاح المسن
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شهد عبدالناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة فعاليات الإحتفالية الدعوية التى نظمتها مديرية الأوقاف بأسوان "رسول الإنسانية " عقب صلاة العشاء بمسجد المطار وذلك بحضور الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف ، بالإضافة إلى كوكبة من أئمة ودعاة الأوقاف ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ، علاوة على جمع غفير من المصليين
 
 
 
حيث بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمة الشيخ محمود قناوى تناولت بعض من جوانب الرحمة والإنسانية فى حياه رسولنا الكريم ، بالإضافة إلى سرد لبعض مكارمه وأخلاقه صل الله عليه وسلم 
 
 
 
 وقد شملت الفعاليات أيضاً إلقاء كلمات باللغة الإنجليزية والإسبابنة لعدد من الأئمة تناولت شرح مبسط لصفات وسماحة رسولنا الكريم وحسن معاملته لجميع المخلوقات وخاصة الأيتام

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