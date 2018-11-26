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اتحاد الجمعيات الأهلية: دورات تدريبية لمؤسسات العمل الأهلى لمكافحة الفساد

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:11 م
اتحاد الجمعيات الأهلية: دورات تدريبية لمؤسسات العمل الأهلى لمكافحة الفساد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
كتب مدحت وهبة
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اجتمعت اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة  الدكتور  طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد وبحضور ممثلى  وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقررت اللجنة عقد دورتين تدربتين لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع المحافظات على كافة الأمور الخاصة بالفساد من حيث التعريف به ومواجهته و الاستفادة من المنهج الذي وضعته هيئة الرقابة الإدارية فى ذلك الشأن  كما قررت اللجنة  عقد مؤتمرين بمحافظتين يدعو إلى حضوره ممثلى منظمات العمل الأهلى لتوعية بخطورة الفساد وتعزيز دور المواطنين فى ممارسة دور الرقابة الشعبية لمراقبته والرد على الإشاعات وتدعيم ثقة المواطنين بالدولة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتأتى تلك الأنشطة في إطار تفعيل البند العاشر من الخطة القومية الإستراتيجية بمكافحة الفساد 2014-2018 .
 


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