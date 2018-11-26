"إعلام بنها:" الأكاذيب والشائعات لن تنال من "مبادرة 100 مليون صحة"

أكد الدكتور رمضان عرفة ، مدير مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للقضاء على فيروس سى بمحافظة القليوبية ، تعرضت لعدد من الاكاذيب والشائعات المغرضة التى أطلقها أهل الشر وجماعة الاخوان الارهابية من خلال أبواقها الاعلامية وكتائبها المنتشرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى للنيل من الانجاز التاريخى والغير مسبوق للحفاظ على صحة المصريين.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمها مركز النيل للإعلام، اليوم الاثنين، بمشاركة شباب الجامعة تحت عنوان حرب الشائعات لن تنال من انجاز مبادرة 100 مليون صحة، وأضاف عرفة ، أنه تم الرد على كافة الاكاذيب والشائعات وعرض الحقائق أمام الرأى العام ويعتبر الاقبال الشديد من قبل مواطنى محافظة القليوبية خير دليل على نجاح المبادرة الرئاسية حيث أجرى التحليل حتى الان 2 مليون ونصف مليون مواطن ، وبذلك تتصدر محافظة القليوبية محافظات المرحلة الأولى التسعة من حيث الاقبال على الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الامراض غير السارية (ضغط وسكر وسمنه).