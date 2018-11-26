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و50 أخرى على الهاتف المحمول يونيو 2019 ..

إطلاق 100 خدمة حكومية على البوابة الإلكترونية ديسمبر المقبل و50 على المحمول

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:55 م
إطلاق 100 خدمة حكومية على البوابة الإلكترونية ديسمبر المقبل و50 على المحمول الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة
كتبت هبة السيد
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كشفت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة، عن إتاحة كافه خدمات وزارة الداخلية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال أعياد الشرطة فى يناير المقبل.

 

وقالت لبيب، خلال جلسة خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة من 25-28 نوفمبر الجاري، إن استراتيجية مصر 2030 تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتحسين كفاءة الخدمات باستخدام التكنولوجيا مع تطوير الهيئات والأجهزة على درجة عالية من الكفاءة والشفافية.

 

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من مرحلة الإصدار الرابع لمشروع تطوير البوابة الحكومية فى ديسمبر المقبل، ويتضمن 100 خدمة، كما سيتم أيضًا أتاحت 50 خدمة أخرى على المحمول فى يونيو 2019.

 

وكشفت لبيب عن أن وزارة التخطيط حصدت جائزة المركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة الابتكار الإدارى خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن دول المغرب أبدت رغبتها فى تبادل الخبرات مع الحكومة المصرية.

 

وقالت إن تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية نحو التحوّل الرقمى ليست مسؤولية الوزارة فحسب بل تضافر جهود كافة هيئات الدولة بالتعاون مع الجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية من خلال توقيع بروتوكول اتفاق تعاون مشترك، مشيرة إلى أن من أبرز الخدمات المتاحة على بوابة الحكومة حاليًا هى الخريطة الصحية والساعة السكانية ومواعيد تطعيمات الأطفال وإعلام الوراثة.

 

 

وكشفت نائب وزير التخطيط والمتابعة عن سعى الحكومة إلى تمكين نحو 2.5 مليون شاب جامعى على بناء تطبيقات حكومية مفتوحة المصدر تساعد المواطنين فى الحصول على الخدمات العامة "أونلاين"، طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 

من جهته قال هيثم حمزة، الأستاذ بكلية الحاسبات بجامعة القاهرة، إن جودة الخدمة جزء منها هو تقديم قيمة مضافة للمواطن، وهناك اختلاف بين الجودة، التى تقدمها الخدمة، والشكل، مضيفا أن القيمة الحقيقية تتلخص فى مدى رضاء المواطن عن الخدمة، وأن رفع كفاءة الخدمات الحكومية يتطلب التوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات.

 

وفيما يتعلق بالتطبيقات قال الدكتور أيمن متولي، مسؤول التطوير بشركة جلوبال أى إم سي، إن شركته طوّرت تطبيقا إلكترونيا يتنبأ بالخدمات التى يحتاج إليها المواطن مثل تراخيص السيارات وسداد الضرائب، من خلال التفاعل وسؤال الجمهور.

وأضاف أن القطاع الخاص سيلعب دورًا كبيرًا فى ميكنة الخدمات الحكومية لكن  الأهم هو ضمان استمرارية، مشيرا إلى أن وضع نموذج مالى لتمويل المشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع هو شرط نجاح الاستمرارية.

 

وقال متولى إن مصر مازالت تخطو أولى المراحل نحو التحول الرقمى ولديها فرصة كبيرة لتقديم الخدمات الجماهيرية أونلاين حيث يوجد 100 مليون نسمة يستخدمون 120 مليون هاتف ذكي، مشددا على أهمية قيام الحكومة بوضع تصوّر شامل يحدد طبيعة الخدمات، التى يمكن ميكنتها وجاهزية المؤسسات العامة من الناحية الفنيى إلى جانب ضمان استطلاع آراء المواطنين بشأن جودة الخدمة المقدمة نفسها.

 

 

 

 


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