إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على ميدان المدخل الشمالى لمدينة أسوان

أ.ش.أ

عقد المجلس التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد إبراهيم المليجي، رئيس الوحدة المحلية، اجتماعًا للمجلس لإصدار عدد من القرارات والتوصيات ،وقرر المجلس إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على ميدان المدخل الشمالي لمدينة أسوان، وتمت التوصية بأن يتم عقد المجلس شهريًا



كما قرر المجلس، تقنين أوضاع مركبات التوك توك، مع خلال تحديد خطوط سير لها بالشوارع وضبط المخالفين، وبتحديد خط سير لسيارات الأجرة والميكروباص من منطقة الصداقة جنوب أسوان/ أسوان، وأيضًا من منطقة كركر/ أسوان، مع الإلتزام بخطوط السير، معلنًا أنه سيتم التعاقد مع شركات نظافة، لتولى مهام النظافة العامة بمدينة أسوان بشكل يومي.