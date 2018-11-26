video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 77 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:22 م
إزالة 77 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة جانب من الحملة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

قاد اليوم اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشارك فى الحملة اللواء فاضل عمار نائب مدير أمن البحيرة واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالبحيرة والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية.

وأسفرت تلك الحملة عن تنفيذ 77 قرار إزالة منهم 53 قرار إزالة بمركز إيتاى البارود و24 قرار إزالة بمركز كوم حمادة.

وأكد مدير أمن البحيرة على استمرار حملات الإزالة بجميع مراكز المحافظة من أجل إنفاذ القانون وتحقيق هيبة الدولة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق حى الجناين بالسويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

حملات إزالة بالبحيرة




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة