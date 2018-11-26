إزالة 77 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قاد اليوم اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشارك فى الحملة اللواء فاضل عمار نائب مدير أمن البحيرة واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالبحيرة والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية.

وأسفرت تلك الحملة عن تنفيذ 77 قرار إزالة منهم 53 قرار إزالة بمركز إيتاى البارود و24 قرار إزالة بمركز كوم حمادة.

وأكد مدير أمن البحيرة على استمرار حملات الإزالة بجميع مراكز المحافظة من أجل إنفاذ القانون وتحقيق هيبة الدولة.