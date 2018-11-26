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إخلاء سبيل طالب ثانوى صفع مدرسة على وجهها داخل الفصل بالبحيرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:42 م
إخلاء سبيل طالب ثانوى صفع مدرسة على وجهها داخل الفصل بالبحيرة حبس أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قررت منذ قليل نيابة الدلنجات بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، إخلاء سبيل طالب ثانوى تشاجر مع مدرسته داخل الفصل وقام بصفعها على وجهها، وذلك بعد أن تنازلت المعلمة عن البلاغ المقدم ضده حرصا على مستقبله الدراسى.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد قيام "أحمد.م.ب"، الطالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى ومقيم بدائرة المركز بصفع "أمل.ع.خ" مدرسة أول رياضيات داخل الفصل أمام زملائه الطلاب.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الطالب المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10718 إدارى مركز شرطة الدلنجات.

 


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