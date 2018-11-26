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أين مصر من اقتصاد المعرفة؟ ندوة لـ"المصرى للدراسات الاقتصادية" اليوم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:01 ص
أين مصر من اقتصاد المعرفة؟ ندوة لـ"المصرى للدراسات الاقتصادية" اليوم عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية
كتبت – منى ضياء
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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "أين مصر من اقتصاد المعرفة؟"، وذلك بمقر المركز.

ويتحدث بالندوة كل من الدكتورة خالد دربالة استشارى وخبير نظم المعلومات، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب المدير العام والرئيس التنفيذى للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا)، والمهندسة إيمان رسلان مدير شراكات يوداسيتى شمال أفريقيا، يدير الندوة الدكتور عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، ويرأسها عمر مهنا رئيس مجلس الإدارة.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن عقد هذه الندوة يأتى من منطلق الاهتمام الدولى باقتصاد المعرفة، وبمناسبة أن الفائز بجائزة نوبل فى الاقتصاد هذا العام هو العالم الأمريكى بول رومر، حول أهمية اقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجى فى عملية التنمية بمفهومها الواسع، وهو ما تسعى الندوة لمناقشته والإجابة عن التساؤل: "أين نحن من اقتصاد المعرفة؟"

 


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