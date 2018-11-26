أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 26-11-2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 26-11-2018.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ليسيكو مصر، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الأهرام للطباعة والتغليف، التوفيق للتأجير التمويلى، القاهرة للخدمات التعليمية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.



البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع كافة أسهم البنوك مثل البنك التجارى الدولى، بنك قطر الوطنى الأهلى، متأثرة بتعديلات المعاملات الضريبية على أذون الخزانة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.529 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 148 مليون ورقة مالية بقيمة 793 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30.41% والعرب على 9.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.7 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، و7.6 مليون جنيه، و34.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13049 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.09% عند مستوى 13095 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% عند مستوى 680 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1697 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.

وارتفعت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 أخرى، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.36%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 4.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.16%

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 8.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.03%

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 8.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.27%

- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 31.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 5.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%

- الأهرام للطباعة والتغليف مصر بسعر إغلاق 12.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.55%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.54%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 7.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%

- مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر بسعر إغلاق 11.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%