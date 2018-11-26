video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسمنت والحديد اليوم الاثنين 26-11-2018

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:13 م
أسعار الأسمنت والحديد اليوم الاثنين 26-11-2018 حديد وأسمنت
كتبت- منى ضياء
إضافة تعليق

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 26-11-2018، بعد انخفاضها أمس بواقع 20 جنيها للطن، استكمالا للاتجاه الهابط الذى شهدته الأسعار على مدار الأسبوع الماضى، فى حين استقرت أسعار الحديد دون تغيير.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الأسمنت كان متوقعا نتيجة زيادة المعروض وانخفاض درجات الحرارة، حيث تقل أعمال البناء فى ذلك الوقت من العام نتيجة الأمطار وهو ما يؤدى لتراجع الأسعار، كما أن الشركات تسعى لتحقيق مستهدف الإنتاج والمبيعات قبل نهاية السنة.

وكانت أسعار الأسمنت انخفضت ثلاث مرات منذ الأسبوع الماضى بإجمالى 80 جنيها للطن.

ويتراوح سعر بيع الأسمنت التجارى ما بين 840 – 860 جنيها للطن، ويتراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 850 – 880 جنيها للطن كحد أقصى، باستثناء اسمنت السويدى الذى يباع بسعر 870 جنيها للطن التجارى، و900 جنيه للطن للمستهلك.

وقال رئيس شعبة مواد البناء:"رغم أن الانخفاض فى الأسعار طفيف ولكن الاتجاه النزولى جيد" ، متوقعا استقرار الأسعار عند مستويات مقاربة حتى نهاية السنة.

من ناحية أخرى استقرت أسعار الحديد دون تغيير، حيث يتراوح سعر البيع ما بيع 11.200 ألف جنيه للطن – 12.198 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الحديد السعودى بسعر 11.500 ألف جنيه تسليم أرض الميناء.

وأشارالزينى، إلى أن الحديد السعودى يستورد بكميات قليلة، لافتا إلى أن الحديد السعودى لا يغرق السوق بل يحدث نوعا من التوازن فى الأسعار، رافضا الحديث عن فرض رسوم إغراق على الحديد السعودى أو خام البيليت لأن المنتج منه لا يكفى المصانع العاملة بالسوق، وسيؤدى فرض رسوم على البليت إلى غلق المصانع الصغيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب العلميين يبحث مع مصنع أسمنت قنا تحصيل التمغات لصالح صندوق المعاشات

شعبة مواد البناء: انخفاض أسعار أسمنت مجمع بنى سويف والعريش فى الأسواق

اخبار الاقتصاد

اسعار الحديد اليوم

اسعار الأسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة