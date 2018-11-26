أسعار الأسمنت والحديد اليوم الاثنين 26-11-2018

كتبت- منى ضياء

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 26-11-2018، بعد انخفاضها أمس بواقع 20 جنيها للطن، استكمالا للاتجاه الهابط الذى شهدته الأسعار على مدار الأسبوع الماضى، فى حين استقرت أسعار الحديد دون تغيير.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الأسمنت كان متوقعا نتيجة زيادة المعروض وانخفاض درجات الحرارة، حيث تقل أعمال البناء فى ذلك الوقت من العام نتيجة الأمطار وهو ما يؤدى لتراجع الأسعار، كما أن الشركات تسعى لتحقيق مستهدف الإنتاج والمبيعات قبل نهاية السنة.

وكانت أسعار الأسمنت انخفضت ثلاث مرات منذ الأسبوع الماضى بإجمالى 80 جنيها للطن.

ويتراوح سعر بيع الأسمنت التجارى ما بين 840 – 860 جنيها للطن، ويتراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 850 – 880 جنيها للطن كحد أقصى، باستثناء اسمنت السويدى الذى يباع بسعر 870 جنيها للطن التجارى، و900 جنيه للطن للمستهلك.

وقال رئيس شعبة مواد البناء:"رغم أن الانخفاض فى الأسعار طفيف ولكن الاتجاه النزولى جيد" ، متوقعا استقرار الأسعار عند مستويات مقاربة حتى نهاية السنة.

من ناحية أخرى استقرت أسعار الحديد دون تغيير، حيث يتراوح سعر البيع ما بيع 11.200 ألف جنيه للطن – 12.198 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الحديد السعودى بسعر 11.500 ألف جنيه تسليم أرض الميناء.

وأشارالزينى، إلى أن الحديد السعودى يستورد بكميات قليلة، لافتا إلى أن الحديد السعودى لا يغرق السوق بل يحدث نوعا من التوازن فى الأسعار، رافضا الحديث عن فرض رسوم إغراق على الحديد السعودى أو خام البيليت لأن المنتج منه لا يكفى المصانع العاملة بالسوق، وسيؤدى فرض رسوم على البليت إلى غلق المصانع الصغيرة.