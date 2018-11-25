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28 مليون جنيه لتطوير 3 مجازر بالقليوبية وتحويلها لـ"نصف آلية" فى 9 أشهر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:00 ص
28 مليون جنيه لتطوير 3 مجازر بالقليوبية وتحويلها لـ"نصف آلية" فى 9 أشهر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، أن المحافظة خصصت 28 مليون جنيه لتطوير 3 مجازر بـ"طوخ، قليوب، القناطر الخيرية"، لتحويلها إلى مجازر نصف آلية، وذلك وفقا لخطة تنفيذ تستمر 9 أشهر، لتسهيل أعمال الذبح على المواطنين، حيث سيتم تحديث المبانى وشبكات الصرف الصحى، والدهانات وأعمال الترميمات الممكنة للبعض منها وإزالة البعض منها وتجديده، إلى جانب توسعة البعض الآخر.

وأضاف "عواد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تطوير تلك المجازر الحفاظ على الصحة العامة لوجود بعضها وسط الكتلة السكنية، إلى جانب ضمان وصول اللحوم سليمة وقابلة للاستهلاك الآدمى للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد المجازر بالإمكانيات ومعدات حديثة توفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح بالمجزر، خاصة أن المجزر يستقبل عددا كبيرا من رؤوس الماشية.

وأوضح السكرتير العام للقليوبية، أن المحافظة أوشكت على الانتهاء من تحديث 8 مجازر، لتجهيزهم وتأهيلهم للحفاظ على صحة المواطنين، وفقا لخطة المحافظة لتحديث كل المجازر بها.


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