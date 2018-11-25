وفاة طفلة رضعية عثر عليها بصندوق قمامة فى الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

توفيت طفلة مجهولة النسب داخل مستشفى الزقازيق العام، بعد 8 أيام من دخولها المستشفى تعانى من صعوبة فى التنفس ونقص فى الوزن، تم إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الزقازيق العام، بوفاة طفلة مجهولة الهوية، بعد 8 أيام من وضعها بحضانة بالمستشفى بتوقف بعضلة القلب، نتيجة دخولها المستشفى تعانى من نقص فى العمر، ونقص فى الوزن وصعوبة فى التنفس من الدرجة الثالثة، بعد قيام قسم نجدة الطفل بالعثور عليها ونقلها إلى المستشفى، وتم إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق بالواقعة.