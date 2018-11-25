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وزير الصناعة العراقى يصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر العربى للثروة المعدنية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:03 م
وزير الصناعة العراقى يصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر العربى للثروة المعدنية مطار القاهرة الدولى
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، صالح عبدالله أحمد وزير الصناعة العراقي، في زيارة للقاهرة يشارك خلالها فى فاعليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، التى ينعقد تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى ". 
 
قالت مصادر بالمطار، إن وزير الصناعة العراقي وصل على متن رحلة الخطوط العراقية، وتم إنهاء إجراءات وصوله، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار. 
 
ومن المقرر، أن يفتتح غدا الاثنين فعاليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، والذى تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام متصلة ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى ".
 
يشارك فى افتتاح المؤتمر الذى يعقد كل عامين فى إحدى الدول العربية عددا من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية فى مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور صالح عبدالله الجبورى وزير الصناعة والمعادن العراقى وعبد الرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
 
 
 
 
 

 

 


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