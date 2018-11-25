وزير الصحة النيجيرى يثمن جهود رئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر.. صور

تمنى الدكتور اوساجى اهنير، وزير الصحة النيجيرى، زيادة رقعة التعاون بين وزارة الصحة النيجيرية وبين جامعة الأزهر، مثمنا جهود الأزهر الشريف جامعا وجامعة فى خدمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم العظام بطب الأزهر بأسيوط، والدكتور محمد فاضل، رئيس دبلوم إصلاح تشوهات وإطالة العظام بالمعهد العربى للتنمية المستدامة، على هامش انعقاد المؤتمر الدولى الأول لجراحات العظام الذى نظمته جمعية جراحى العظام بنجيريا، برئاسة الدكتور ميكل نيكولا، رئيس الجمعية، والدكتور ميكل اوكنيلا، رئيس مجموعة تقويم وتطويل العظام بنيجيريا.

وشدد وزير الصحة النيجيرى على عمق العلاقات بين مصر ونيجيريا مؤكدا أنها علاقات متينة وقوية، مشير إلى أنه شارك فى منتدى شباب العالم الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ مطلع هذا الشهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن رئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط شارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الأول لجراحة العظام بالعاصمة النيجيرية لاجوس، وقام بتنظيم ورشة عمل لتدريب وتأهيل 200 طبيب عظام على مستوى نيجيريا تناولت الجديد والحديث فى مجالات تقويم وتطويل وإصلاح تشوهات العظام.

إضافة لقيامه بإجراء عملية جراحية معقدة لطفلة نيجيرية صغيرة السن تعانى من قصر شديد فى الساق طولة 8 سم، بجانب تشوه فى الركبة والكاحل، بصحبة الدكتور محمد فاضل، وقد تم نشر وإذاعة إجراء العملية على الهواء لأكثر من 100 طبيب نيجيرى بهدف تعظيم الاستفادة وتدريب شباب الأطباء فى نيجيريا على التعرف على أحدث طرق التشخيص والعلاج فى مجالات تشوهات العظام.