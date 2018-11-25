video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة النيجيرى يثمن جهود رئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر.. صور

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:25 م
وزير الصحة النيجيرى يثمن جهود رئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر.. صور جانب من المؤتمر الدولي الأول لجراحات العظام
كتب لؤى على
إضافة تعليق

تمنى الدكتور اوساجى اهنير، وزير الصحة النيجيرى، زيادة رقعة التعاون بين وزارة الصحة النيجيرية وبين جامعة الأزهر، مثمنا جهود الأزهر الشريف جامعا وجامعة فى خدمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم العظام بطب الأزهر بأسيوط، والدكتور محمد فاضل، رئيس دبلوم إصلاح تشوهات وإطالة العظام بالمعهد العربى للتنمية المستدامة، على هامش انعقاد المؤتمر الدولى الأول لجراحات العظام الذى نظمته جمعية جراحى العظام بنجيريا، برئاسة الدكتور ميكل نيكولا، رئيس الجمعية، والدكتور ميكل اوكنيلا، رئيس مجموعة تقويم وتطويل العظام بنيجيريا.

وشدد وزير الصحة النيجيرى على عمق العلاقات بين مصر ونيجيريا مؤكدا أنها علاقات متينة وقوية، مشير إلى أنه شارك فى منتدى شباب العالم الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ مطلع هذا الشهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن رئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط شارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الأول لجراحة العظام بالعاصمة النيجيرية لاجوس، وقام بتنظيم ورشة عمل لتدريب وتأهيل 200 طبيب عظام على مستوى نيجيريا تناولت الجديد والحديث فى مجالات تقويم وتطويل وإصلاح تشوهات العظام.

إضافة لقيامه بإجراء عملية جراحية معقدة لطفلة نيجيرية صغيرة السن تعانى من قصر شديد فى الساق طولة 8 سم، بجانب تشوه فى الركبة والكاحل، بصحبة الدكتور محمد فاضل، وقد تم نشر وإذاعة إجراء العملية على الهواء لأكثر من 100 طبيب نيجيرى بهدف تعظيم الاستفادة وتدريب شباب الأطباء فى نيجيريا على التعرف على أحدث طرق التشخيص والعلاج فى مجالات تشوهات العظام.

 
IMG-20181125-WA0002
 

 

IMG-20181125-WA0003
 

 

IMG-20181125-WA0004
 

 

IMG-20181125-WA0005
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات: جامعة الأزهر قبلة العلوم الدينية

دول عربية وآسيوية تشارك بالمؤتمر الرابع لـ"الدراسات الإسلامية بنات" بالأزهر

أكاديمية الأزهر تبدأ برنامجها التأهيلى الأول بتدريب الأئمة من دول العالم

جامعة الازهر

الازهر الشريف

نيجيريا

العظام




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة