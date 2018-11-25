وزير الإعلام اليمنى: تعز الأكثر تضررا من أعمال الميليشيا الحوثية

وأضاف الإريانى، أنه رغم الحالة الإنسانية الصعبة فى مدينة تعز إلا أنها ظلت خارج دائرة اهتمام الأمم المتحدة وهيئاتها الإغاثية والإنسانية، كما قوبلت هذه المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار المستمر منذ أربع أعوام بالتجاهل من المجتمع الدولى الذى لم يبذل أى جهود لرفع الحصار وإنهاء معاناة أبناء المحافظة.

وأكد أن تعز هى الأكثر تضررا من الحرب التى فجرها الانقلاب الحوثى المدعوم من إيران وخاضعة لحصار خانق منذ أربعة أعوام ما فاقم حجم المعاناة والأوضاع الإنسانية الصعبة لأبنائها الذين يشكلون أكبر كتلة سكانية بين باقى المحافظات، ووجه الإيرانى تساؤلا إلى الأمم المتحدة لماذا هذا التحيز وعدم الإنصاف.