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وزيرة الاستثمار: المرأة ستناضل ضد أى عنف يمارس ضدها

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:42 م
وزيرة الاستثمار: المرأة ستناضل ضد أى عنف يمارس ضدها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى
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أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن سعادتها بكون وزارة الاستثمار والتعاون الدولي شريك أساسى فى إطلاق الحملة القومية ضد التحرش الجنسي، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة .
 
وشددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال إطلاق الحملة القومية ضد التحرش الجنسي، على أهمية  تمكين المرأة فى مختلف المجالات، مشيدة بدور الاتحاد الأوروبى و دعمه المستمر لتمكين المرأة فى كافة المجالات .
 
وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قائلة:"المرأة أكثر واحدة هتناضل ضد أى عنف ضدها" ، مؤكدة أن القيادة السياسية داعمة للمرأة وتؤمن بقدراتها.
 
وجاء إطلاق الحملة القومية ضد التحرش الجنسي، بالتعاون بين  المجلس القومى للمرأة و مجموعة من الشركاء من بينها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمفوضية الاوربية في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، و الوكالة الالمانية للتعاون الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة بسيطة، وشركة سوديك، ومؤسسة دروسوس، والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال النقل والمواصلات.
 
الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (1)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (2)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (3)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (4)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (5)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (6)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (7)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (8)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (9)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (10)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (11)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (12)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (13)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (14)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (15)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (16)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (17)
 

الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (18)
 

 


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