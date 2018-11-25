وزراء كبار فى الحكومة البريطانيون يدرسون "خطة ب" للخروج حال فشل اتفاق ماى

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن أن وزراء كبار فى الحكومة البريطانية يدرسون وضع "خطة ب" لمغادرة الاتحاد الأوروبى حال رفض البرلمان البريطانى تمرير اتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماى عند التصويت عليه الشهر المقبل.

ووافق الزعماء الأوروبيون على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى قمة خاصة فى بروكسل اليوم الأحد، وصفت بـ "التاريخية"، والتى أعيدت من حافة الهاوية بعد أن هددت إسبانيا باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب المخاوف بشأن جبل طارق.

إلا أن ماي تواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل فى تمرير صفقتها من خلال البرلمان في الأسابيع المقبلة، وسط تجدد المعارضة من جانب الجناح الموالى للاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين ، بالإضافة إلى حلفاء الحزب الديمقراطي الاتحادى الأيرلندى ،وحزب العمال ، وحزب الديمقراطيين الليبراليين، والحزب الوطنى الاسكتلندى.

وأوضحت الصحيفة أن ماي تواجه تهديدات من جميع الأطراف وسط تكهنات بوجود تهديد جديد داخل وزارتها من المستشار فيليب هاموند ، وزير الخزانة، الذي سيقود نزوح جماعي من وزراء موالين للاتحاد الأوروبي إذا تابعت رئيسة الوزراء خروج بريطانيا دون التوصل إلى صفقة مرضية.

ويقال إن مجموعة أخرى من وزراء الحكومة يجرون محادثات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي لوضع خطة بديلة في حال رفض الاتفاق في مجلس العموم.