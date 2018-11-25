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نواب بالنيجر يطالبون بكشف مصير 15 امرأة خطفتهن بوكو حرام

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:08 م
نواب بالنيجر يطالبون بكشف مصير 15 امرأة خطفتهن بوكو حرام بوكو حرام
أ ف ب
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طالب نواب من مدينة ديفا جنوب شرق النيجر الاحد، الحكومة بالتحرك للعثور على خمس عشرة امرأة خطفتهن الجمعة جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية فى قرى بهذه المنطقة القريبة من نيجيريا.

وقال متحدث باسم النواب "حصلت عمليات كثيفة شملت خمس عشرة امرأة ليل الجمعة فى ضواحى قرية تومور" الواقعة شرق مدينة ديفا. وتحدثت أولى المعلومات السبت عن خطف نحو عشر فتيات، ونسبت العملية فورا إلى بوكو حرام.

واضاف المتحدث "نطلب من الحكومة، على رغم كل الجهود التى بذلتها حتى الان، ان تتخذ على الفور تدابير للعثور على هاتيك النساء وإعادتهن إلى منازلهن".

وطلب نواب ديفا من الحكومة "انتشارا عسكريا كثيفا" ل "طمأنة سكان تومور" الذين "يعيشون لحظات بالغة الصعوبة".

وحذر هؤلاء النواب الذين ينتمون الى المعارضة والاكثرية الرئاسية من "أننا اذا لم نستبق التحركات الدامية لبوكو حرام، فسنضطر الى التعامل مع أوضاع أكثر صعوبة".

وحصلت عملية الخطف بعد مجزرة وقعت ليل الاربعاء الخميس وحصدت مدنيين يعملون في شركة فوراكو بقرية تومور، ونسبت ايضا لبوكو حرام.

 

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