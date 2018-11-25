نائب وزير الخارجية الكويتى يتوجه لبروكسل لافتتاح مكتب الكويت فى الناتو

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توجه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله، اليوم الأحد، إلى بلجيكا؛ لترؤس وفد الكويت في المشاورات السياسية مع الاتحاد الأوروبي.

كما سيفتتح الجار الله - خلال زيارته - مكتب الكويت في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البلجيكية.

وضم الوفد المرافق لنائب وزير الخارجية الكويتي، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير وليد علي الخبيزي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبد اللطيف العمر.