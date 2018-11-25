ميناء دمياط يستقبل 4 سفن متنوعة خلال 24ساعة الماضية

دمياط معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 5 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار بيان صادرعن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط إلى أنهغادر الميناء عدد 1151 شاحنة بحمولة إجمالية،قدرها 54564 طن من البضائع العامة منها عدد 99 سيارة نقل محملة بـ 4918 طن قمح.

كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب، وقام بتحميل 1333 طن من القمح، ووصل فى صباح اليوم القطار رقم 2471 و قام بتحميل 1313 طن من القمح.

و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147701، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39075 طنا، هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 12860 طن يوريا و900 طن ملح معبأ و1800 طن كسب صويا و1480 طن فوسفات و 1116 طن أسمنت معبأ و1500 طن أمونيوم معبأ .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 180 حاوية مكافئة وحركة الوارد 132 مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1484 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1267 طن خشب و 12970 طن ذرة و 3200 طن كسب صويا و 11000 طن قمح و 17305 طن حديد و 7636 طن أنابيب.