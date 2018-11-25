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موجز 10 مساء.. الخارجية: التنسيق بين مصر والإمارات أعاد الاستقرار للمنطقة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:09 م
موجز 10 مساء.. الخارجية: التنسيق بين مصر والإمارات أعاد الاستقرار للمنطقة وزارة الخارجية
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها:   قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أود أن أعرب عن اعتزازى بالمشاركة فى حضور هذا الاحتفال بمئوية الشيخ زايد والانجازات التى تحققت فى تأسيسه الامارات العربية المتحدة تلك الدولة التى لازالت نموذجا ناجحا فى المحيط الاقليمى الذى لا يخلو من الأزمات أو الإنجازات التى قدمها على الصعيد الاقليمى والدولى. 
 
 
 
قال اللواء محمد الحسينى أمين الصندوق السابق بحزب الوفد، أن علاقته برئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقه هى علاقة طيبه منذ ان كان سكرتيرا عاما ولا يوجد ما يستدعى وقوفى موقف المناهض ضده ولكن الحقيقة التى اضعها امامكم تاركا الحكم لضمائركم فى النهاية.
 
 
 
أعلن أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية عن حزمة من الاجراءات سيتم تطبيقها فى الفترة القادمة لتطوير منظومة الحج والعمرة بما يتوافق مع التطورات الالكترونية ، سيتم التعاون فى بعضها مع وزارة السياحة من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة.
 
 
 
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة  ، بحبس سائق السيارة النقل المتسبب فى اقتحام كمين أمنى ، بمركز العياط ، ما أسفرعنه مقتل ضابطين وإصابة شخصين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة ، تقرير طبى وافً عن حالة المصابين فى الحادث، كما أمرت بعرض السيارة النقل المتحفط عليها على خبير فنى لفحصها، وأخذ عينة من دماء السائق المتهم لإجراء تحليل مخدرات .
 
 
حسم فريق الأهلى الذى يضم بين صفوفه النجميين عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى لقاء ديربى جدة على حساب فريق الاتحاد بنتيجة 3 – 1، الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "الجوهرة"، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
 
 
 
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أطلقت عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيحمل المأذون حاسب لوحى يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه، بجانب خدمة سداد المخالفات المرورية عن طريق هيئة البريد.
 
 
 
قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أود أن أعرب عن اعتزازى بالمشاركة فى حضور هذا الاحتفال بمئوية الشيخ زايد والانجازات التى تحققت فى تأسيسه الامارات العربية المتحدة تلك الدولة التى لازالت نموذجا ناجحا فى المحيط الاقليمى الذى لا يخلو من الأزمات أو الإنجازات التى قدمها على الصعيد الاقليمى والدولى. 
 
 
 
ضربت هزة أرضية عنيفة، مساء اليوم الأحد، جميع أرجاء الكويت؛ حيث شعر بها جميع السكان ، خاصة قاطنى الأدوار العليا.
 
 
 
أكد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادى بحزب حماة وطن، على أن الضربات الأمنية  الاستباقية الناجحة لصقور الجيش والشرطة بصفة عامة ومن بواسل العملية سيناء 2018 بصفة خاصة فى إحباط المخططات الإرهابية ضد الخلايا والعناصر الارهابية لم تهزم وتهز الخلايا الارهابية داخل مصر ولكنها وضعت الدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين فى مأزق وأربكت مخططاتهم الاجرامية والخبيثة لاسقاط الدولة المصرية.
 

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