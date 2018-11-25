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منظمة حقوقية: الميليشيا الحوثية تواصل أبشع الجرائم بحق اليمنيات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:49 م
منظمة حقوقية: الميليشيا الحوثية تواصل أبشع الجرائم بحق اليمنيات الميليشيا الحوثية - صورة أرشيفية
كتبت - إيمان حنا
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استنكر التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق نساء اليمن.
 
وأكد التحالف فى بيان، أنه فى يوم الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة تعيش المرأة اليمنية أوضاعا مأساوية جراء الانقلاب على السلطة الشرعية للبلاد. حيث تواجه النساء أنماطا مختلفة من العنف من قبل الحوثيين فى ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية، وتتحمل كافة الويلات الناتجة عن النزاعات المسلحة وهى أكثر ضحايا الحرب معاناة جسديا ونفسيا ومعنويا. 
 
 
وكان تحالف رصد قد وثق عددا من الانتهاكات التى طالت النساء خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بمقتل 129 إمرأة فيما أصيبت 122 إمرأة جراء الهجمات والأسلحة النارية وسلاح القناصة والالغام وتم اختطاف 23 امرأة، وكانت ميليشيا الحوثى الانقلابية مسئولة عنها والتى تشمل التشويه، والتحرش الجسدى واللفظى واستغلالها فى الأعمال الأمنية وغيرها وحرمانها من التعليم والعمل وإجبارها على الزواج المبكر، منتهكة بذلك حقوق النساء التى يضمنها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صادقت عليها اليمن.  
 
 
كما تابع تحالف رصد بقلق بالغ ما تعرضت له أمهات المختطفين وطالبات جامعة صنعاء والنساء المحتجات فى العاصمة صنعاء من اعتداءات واعتقالات وإجراء تحقيقات غير قانونية معهن، بالإضافة إلى حملات التحريض ضد الناشطات ونساء المجتمع المدنى والعاملات فى المجال الاغاثى والإنسانى واللواتى يتعرضن لحملات ممنهجة تستهدف حياتهن وذويهن وتمس كرامتهن وتهدد أسرهن.
 
ويعرب تحالف رصد عن إدانته الشديدة لكل اعتداء يطال المرأة أو انتهاك لحقوقها ويعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مطالبا باحترام المواثيق الدولية الرامية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنها اتفاقية السيداو وقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وغيرها.
 
ويدعو كافة مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية والأحزاب إلى التأكيد على دعم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومنحها ما لا يقل عن 30% من مواقع صنع القرار فى المؤسسات الحكومية والحزبية واللجان التى تشكل من قبلهم وفقا لمخرجات الحوار الوطنى.

 


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