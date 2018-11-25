مقتل 6 من تنظيم القاعدة فى غارة أمريكية بمحافظة البيضاء اليمنية

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أفادت مصادر ميدانية يمنية،اليوم الأحد بمقتل 6 من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قياديان في غارة أمريكية لطائرة دون طيار في محافظة البيضاء اليمنية.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن طائرة أمريكية من دون طيار نفذت غارة جوية على تجمع لعناصر تنظيم (القاعدة) في محافظة البيضاء، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من تنظيم القاعدة.

يأتي ذلك، في إطار تكثيف واشنطن لغاراتها الجوية على عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من محافظة مأرب والبيضاء وشبوة، والتي تعتبر معاقل التنظيم في اليمن.