مصر الخير تطلق أحدث تقنيات التبرع خلال حملة الشتاء لعام 2018/2019

- خريطة تفاعلية تمكنك من التبرع بتسقيف منازل محددة فى جميع المحافظات المصرية

- الحملة هدفها الوصول إلى تسقيف 10.000 منزل فى المناطق النائية وتوفير 100,000 لحاف فيبر لخدمة ما يقرب من 250 الف مستحق

- أحمد على: تستطيع مشاهدة ومتابعة الأعمال الإنشائية فى مكانك من خلال التقنية الجديدة

طرحت قامت مؤسسة مصر الخير تقنية جديدة للمتبرعين فى حملة الشتاء هذا العام وذلك فى إطار حرص مؤسسة مصر الخير على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التى تساعد على سهولة التواصل والتفاعل بين المؤسسة والمتبرعين من جهة والأسر الأكثر استحقاقا من جهة اخرى.

ويقول المهندس أحمد على، رئيس قطاع التكافل الاجتماعى بمؤسسة مصر الخير "إن التقنية الجديدة سوف تسهل كثيراً من إحداث التواصل بين المتبرعين ومصر الخير من جهة وبين المتبرع و المكان الذي يريد التبرع له فى جميع انحاء مصر من خلال تحديد منازل الاسر الاكثر استحقاقا وتحديد احتياجات التبرع."

وأضاف أحمد: "الآن ومع الخريطة التفاعلية سيتمكن المتبرعين من التبرع لموقع محدد، وليس هذا وحسب بل أيضاً متابعة عملية التسقيف ومشاهدة الأعمال التى تم إنجازها فى التسقيف والتمتع برؤية المنزل بعد الانتهاء من التسقييف".

وحول كيفية التعامل مع التقنية الجديدة، قال: كل ما عليك اتباع الخطوات التالية لضمان وصول تبرعك بصورة صحيحة للشخص المقصود فقط :

1. قم باختيار المحافظة أولًا من القائمة أو من على الخريطة.

2. ستظهر لك بعض العلامات الخضراء (التي تم تسقيفها بالفعل)، والحمراء (التي تحتاج للتسقيف) فاختر المركز والقرية.

3. قم بالضغط على "تبرع" لاستكمال عملية التبرع، وتوجيهها لتسقيف البيت الذي قمت باختياره.

ومن الجدير بالذكر، أن مؤسسة مصر الخير كانت قد أعلنت عن إطلاق "حملة الشتاء" للعام الرابع على التوالى لدعم ومساعدة الأسر الأكثر استحقاقا لحمايتهم من برد الشتاء القارص. وتهدف حملة 2018 إلى تسقيف 10,000 منزل لخدمة 50.000 مستحق وتوفير 100,000 لحاف لخدمة 200.000 مستحق، هذا بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر المستهدفة لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء.