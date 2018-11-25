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مستشفى جامعة الأزهر التخصصى تستضيف فريقًا طبيا كوريا لإجراء عمليات جراحية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:51 م
مستشفى جامعة الأزهر التخصصى تستضيف فريقًا طبيا كوريا لإجراء عمليات جراحية الفريق الطبى الكورى
كتب لؤى على
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تستضيف المستشفى التخصصى بجامعة الأزهر فريقًا طبيًّا كوريًّا يتكون من 10 تخصصات طبية لإجراء عمليات جراحية لـ 30 مريضًا، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات، والدكتور مصطفى عبد الغنى، عميد كلية طب الأسنان للبنات.
 
وتنظم الجامعة هذه الحملة العلاجية بالتعاون مع مركز الأزهر لعلاج وتجميل شق الشفة والحلق، وبيت الزكاة والصدقات المصري، وبالتعاون مع جامعة بدر، حيث حضر الفريق الطبي إلى المستشفى التخصصي واطمئنوا على جاهزية غرف العمليات بالمستشفى واستعدادها للعمليات التي بدأت اليوم، وأعربوا عن سعادتهم لزيارة المستشفى التخصصي التابع لجامعة الأزهر ، ووجهوا الشكر للأزهر الشريف لاستضافته هذا الحدث المهم.
 
 
 

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