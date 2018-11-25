مستثمرون لبنانيون لسحر نصر: نعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر

بيروت - عبد الحليم سالم - هانى الحوتى

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على هامش ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتى، ورئيس مجموعة M1 Group بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت، ومنى وهبة، رئيس المكتب التجارى المصرى بلبنان.

وضم اللقاء كل من نسيم حنينة، رئيس مجلس إدارة شركاء الاستثمار الناشئة، وشارل خورى، رئيس مجلس إدارة شركة إيكوبات، وفايز مكوك، نائب رئيس مجلس إدارة ليسيكو للهندسة والعمارة.

وعرضت سحر نصر الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة، وذلك من خلال الإصلاح التشريعى الذى كان أحد ركائزه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والذى يضم العديد من الضمانات والحوافز والتيسيرات التى تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية .

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر مناسب لزيادة دعم رجال الأعمال اللبنانيين للاقتصاد المصرى من خلال ضخ استثمارات جديدة، تساهم فى زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر حيث إن لبنان يحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018، والتى تعكس نشاط 1645 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة.

وقدمت الوزيرة عرضا لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات خاصة فى المشروعات القومية والكبرى بالإضافة إلى استعراضها لأهم فرص الاستثمار بالمشروعات الكبرى فى المحافظات، مشيرة إلى أن جميع هذه الفرص موجودة بشكل مفصل على خريطة الاستثمار التى أطلقتها الوزارة ويتم العمل على تحديثها بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظين

وفى هذا الاطار، أشاد المستثمرون اللبنانيون، بالإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا، والتى تشجع المستثمرين اللبنانيين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وذكر نجيب ميقاتى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن استثماراته تتضمن قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، والغاز، والنفط، والعقارات والبنوك.

وأكد رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن على العلاقات المصرية اللبنانية بأنها علاقات جيدة ومميزة على مختلف الأزمنة، مشيرا إلى أن الجانبين المصرى واللبنانى فى حاجة إلى مزيد من تطويرها لصالح الشعبين الشقيقيين، موضحا أن مصر سوق كبير جدا بالنسبة إلى لبنان، مشددًا على أن مجموعته قررت الدخول للسوق المصرى والاستثمار في قطاعي الخدمات والصناعة.

وتعد مجموعة M1 من أكبر المجموعات المستثمرة في قطاعات الخدمات والاتصالات والصناعة وتستثمر في عدد من الشركات في أمريكا وأوروبا وبلغت حجم استثماراتها نحو 3 مليارات دولار، ولاول مرة تقرر الاستثمار في مصر.