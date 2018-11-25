مريض نفسى فى الخانكة يقتل والده بـ"يد الهون"

نجحت مباحث القليوبية فى القبض على مريض نفسى قتل والدته مستخدمًا "يد هون" بالخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز الخانكة بوصول بلاغ من مستشفى السلام بوصول جثة سيدة فى العقد السادس من عمرها مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ.

بانتقال العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى والفحص تبين أن مرتكب الواقعة نجل المجنى عليها وهو "خالد.م" 45 سنه، عاطل، تعدى عليها بيد هون، وتبين أنه مصاب بمرض نفسى وتشنجات. تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.