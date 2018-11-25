video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مريض نفسى فى الخانكة يقتل والده بـ"يد الهون"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:57 م
مريض نفسى فى الخانكة يقتل والده بـ"يد الهون" جثة
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

نجحت مباحث القليوبية فى القبض على مريض نفسى قتل والدته مستخدمًا "يد هون" بالخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز الخانكة بوصول بلاغ من مستشفى السلام بوصول جثة سيدة فى العقد السادس من عمرها مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ.

 

بانتقال العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى والفحص تبين أن مرتكب الواقعة نجل المجنى عليها وهو "خالد.م" 45 سنه، عاطل، تعدى عليها بيد هون، وتبين أنه مصاب بمرض نفسى وتشنجات. تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1357 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية فى القليوبية

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة