video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس ينظم اليوم جلسات تعريفية بأنشطته

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:00 ص
مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس ينظم اليوم جلسات تعريفية بأنشطته الدكتور عاطف أبوالنور رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

ينظم مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس، اليوم، جلسات تعريفية بأنشطته فى ضوء تفعيل متطلبات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتطوير العملية التعليمية بالجامعات، ويعد تقويم مخرجات التعلم احد أعمدة تطوير العملية التعليمية، وسيتعرض اللقاء لتفعيل بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكترونى والاختبارات الإلكترونية، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ناهد مصطفى مدير مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس.

وقال الدكتور عاطف أبوالنور رئيس جامعة القناة، إن اللقاءات تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد 25 نوفمبر بثلاث كليات هى الصيدلة وطب الأسنان والتمريض، والاثنين 26 نوفمبر، كلية الطب البشرى، والثلاثاء 27 نوفمبر كليات الزراعة والطب البيطرى والتربية الرياضية، والأربعاء 29 نوفمبر، والألسن والتجارة والآداب، والأحد 2 ديسمبر كليات الهندسة والحاسبات والمصرية الصينية، وتبدأ الدورات فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الأنشطة الطلابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحث العلمى بين الواقع والتطبيق بالمؤتمر السنوى بجامعة القناة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

اخبار جامعه القناه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة