مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس ينظم اليوم جلسات تعريفية بأنشطته

ينظم مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس، اليوم، جلسات تعريفية بأنشطته فى ضوء تفعيل متطلبات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتطوير العملية التعليمية بالجامعات، ويعد تقويم مخرجات التعلم احد أعمدة تطوير العملية التعليمية، وسيتعرض اللقاء لتفعيل بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكترونى والاختبارات الإلكترونية، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ناهد مصطفى مدير مركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس.

وقال الدكتور عاطف أبوالنور رئيس جامعة القناة، إن اللقاءات تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد 25 نوفمبر بثلاث كليات هى الصيدلة وطب الأسنان والتمريض، والاثنين 26 نوفمبر، كلية الطب البشرى، والثلاثاء 27 نوفمبر كليات الزراعة والطب البيطرى والتربية الرياضية، والأربعاء 29 نوفمبر، والألسن والتجارة والآداب، والأحد 2 ديسمبر كليات الهندسة والحاسبات والمصرية الصينية، وتبدأ الدورات فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الأنشطة الطلابية.