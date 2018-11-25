محافظ الغربية يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بسبرباى

الغربية - مصطفى عادل

افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية المدرسة الرسمية الدولية بسبرباى بحضور الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ووفد من مؤسسة المدارس الرسمية الدولية بالوزارة .

ويأتى افتتاح المدرسة الرسمية الدولية بسبرباى كأول مدرسة دولية بمحافظة الغربية ، وتبدأ الدارسة بها بمرحلة رياض الاطفال ويعتبر انشاء المدارس الرسمية الدولية خطوة مهمة جدا لمواكبة التطورات التعليمية العالمية وهو مشروع قومى واعد.

وخلال الافتتاح أشاد المحافظ بالمدرسة، والتجهيزات الخاصة بالقاعات مُشيرًا إلى أهمية هذا النوع من المدارس الذى يهدف الي تعليم بمستوى دولى يطبق بجودة متقدمة، مع الحرص على تعليم القيم والأخلاق للأجيال القادمة ، وتأصيل فكر التعليم العالمى المستمر.