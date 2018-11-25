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محافظ الغربية يدشن فعاليات مبادرة "معاً ضد العنف"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:22 م
محافظ الغربية يدشن فعاليات مبادرة "معاً ضد العنف" جانب من الندوة
الغربية مصطفى عادل
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دشن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فعاليات مبادرة "معاً ضد العنف" بمحافظة الغربية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والتى تتواكب مع حملة (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر).

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ جزء من إستراتيجية مصر 2030 التى تم إطلاقها بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى –  رئيس الجمهورية فى عام 2017 والتى تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التى تعزز دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تمكين المرأة فى محاورها الأربعة (التمكين السياسى والتمكين الإجتماعى والتمكين الإقتصادى والحماية)، جاء هذا التدشين خلال المؤتمر الذى نظمته محافظة الغربية بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة التى قدمت خلالها الشكر لمحافظ الغربية على تعاونه مع المجلس ومساعدته فى حصول المجلس على المستوى الثانى على مستوى الجمهورية وعلى تذليله كافة العقبات التى تواجه أنشطة المجلس. وفى نهاية كلمتها أكدت على رفض الجميع لكافة صور العنف.

كما ألقى محافظ الغربية كلمة أكد خلالها حرص الدولة بكافة أجهزتها على الإهتمام بالمرأة المصرية وعلى تنفيذ أحكام الدستور المصرى الذى أولى إهتماماً عظيماً بالمرأة وألزم الدولة بأن تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق. مشيراً إلى أن المرأة محور المجتمع وهى جزء مهم وأساسى فى بناء هذا المجتمع وخصها المولى عز وجل بمكانة مميزة وأوجب لها حقوق كثيرة فى جميع الشرائع السماوية.

كما أشار محافظ الغربية إلى أنه تم تشكيل وحدة تكافؤ الفرص مؤخراً بديوان عام المحافظة والتى تتابع فعاليات حملة معاً ضد العنف.

وكلف محافظ الغربية مديرية التضامن الإجتماعى ومديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة بعقد ندوات على مستوى المحافظة لنشر الوعى عن أهمية المرأة وكونها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أى شكل من أشكال العنف عليها.

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