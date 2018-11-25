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محافظ الإسماعيلية يؤكد على سرعة إنهاء مشروعات الإسكان

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:21 م
محافظ الإسماعيلية يؤكد على سرعة إنهاء مشروعات الإسكان اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل  تفعيل وتحريك عجلة العمل بملف الإسكان بشكل عام والإسراع فى نهو جميع مشروعات الإسكان التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها وبذل أقصى الجهود لتذليل أية معوقات تعترض سبل التنفيذ وذلك من أجل الإسراع فى نهو كافة إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجديدة لحاجزيها من مواطنى المحافظة ومتابعة نهو استكمال أعمال توصيل المرافق والخدمات الأساسية للمشروعات السكنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم، وكيل وزارة الإسكان وبحضور المستشار القانونى ومديرى إدارات الشؤن القانونية والحسابات والإدارة المالية بالمحافظة لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان والوقوف على أية معوقات تعترض سبل تنفيذها.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع مشروعات الإسكان التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ونسب التنفيذ ومناقشة سبل دفع العمل فى تلك المشروعات والتأكيد على ضرورة الإسراع فى نهوها استعدادا لتسليمها إلى حاجزيها فى أسرع وقت ممكن مع التأكيد على سرعة إعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملا متضمنا تحديد المبالغ المالية المطلوبة لنهو ما تبقى من مشروعات والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الإسكان والمالية والتخطيط  لتدبير التمويل المالى اللازم.


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