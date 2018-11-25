مجلس الأمن الدولى يدين الهجمات الأخيرة فى باكستان

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أدان مجلس الأمن الدولى، الهجوم الذى تعرضت له القنصلية الصينية فى مدينة (كراتشى) الباكستانية والهجوم الانتحارى الذى وقع بمنطقة "أوراكزاى" بإقليم "خيبر باختونخوا" مؤخرا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال المجلس - فى بيان نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم /الأحد/ - إن أعضائه يؤكدون أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف البيان أن أى أعمال إرهابية هى أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظرعن دوافعها وأينما ارتكبت وأيا كان مرتكبها، مؤكدا ضرورة محاسبة مرتكبى هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها وتقديمهم للعدالة.

كما دعا أعضاء المجلس، جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى التعاون بنشاط مع حكومة باكستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة فى هذا الصدد.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم للرد السريع من جانب السلطات الباكستانية تجاه الهجومين.