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متهم يذبح زميله بـ"ملعقة" داخل حجز قسم مدينة نصر لخلافهما على مكان الجلوس

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:44 م
متهم يذبح زميله بـ"ملعقة" داخل حجز قسم مدينة نصر لخلافهما على مكان الجلوس جثه-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أنهى متهم حياة زميله داخل حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بعدما طعنه بـ"نصل ملعقة"، بسبب فرض السطوة على مكان جلوس المتهمين داخل الحجز، حرر محضرا بالواقعة وتولى المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة التحقيق.

البداية عندما نشبت مشاجرة داخل حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بين متهم محبوس على ذمة قضية مخدرات، وآخر بسبب الخلاف على مكان الجلوس، وفرض السيطرة بين المتهمين، قام على إثرها المتهم بجلب "ملعقة"، حولها المتهم إلى آلة حادة، وطعن بها المجنى عليه فى عنقه، مما أدى إلى وفاته.

وحاول حرس القسم إسعاف المجنى عليه، إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى وتم التحفظ على المتهم، وإحالة الواقعة إلى النيابة، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر لقسم الشرطة لمناظرة الجثة وسؤال شهود الواقعة، والاستماع لأقوال القسم.

 


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