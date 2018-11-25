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مبادرة "اختار حياتك" للتوعية بأضرار المخدرات تنطلق بجامعة قناه السويس

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:18 م
مبادرة "اختار حياتك" للتوعية بأضرار المخدرات تنطلق بجامعة قناه السويس جانب من المبادرة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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نظم مركز التدريب الميدانى بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى أولى فعاليات مبادرة اختار حياتك، تحت رعاية الدكتور عاطف أبوالنور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورطارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتورة منى قيصر، أن هذه المبادرة مستمرة لمدة 5 أيام بدءا من اليوم الأحد 25 نوفمبر إلى الخميس 29 نوفمبر، ولمدة ساعتين يوميا بمساعدة الكوادر الشبابية التى تم تدريبها بالجامعة فى مرحلة سابقة من قبل الصندوق.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتى بهدف توعية طلاب الجامعة بخطورة التدخين والإدمان، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطى المخدرات.

وأشارت سناء عاطف باحث بالصندوق ومشرف البرامج الوقائى بمحافظه الإسماعيليه، إلى أنه تم عمل دوره تدريبيه عن مكافحة الادمان والسموم بمبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك من أجل زيادة الوعى لدى الشباب، بأضرار المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيرة إلى أن رقم الخط الساخن للصندوق هو 16023 حيث يتم العلاج بالمجان وفى سريه تامة.

وشارك اليوم 7 طلاب من المتطوعين من قبل الصندوق بالاضافه إلى أسره "طلاب من أجل مصر" بالجامعة وبوجود أمين اللجنة الثقافية بالجامعة الطالبة سوسنه كرم، ومساعد أمين اللجنة الطالب احمد شاور، والذين قاموا بالحديث مع الطلاب تحت عنوان "خدعوك فقالوا "، حول أضرار المخدرات، على أن تقام غدا هذه المبادرة بمحيط كليات ألسن وسياحة وفنادق.

 

 

 


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