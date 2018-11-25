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لجنة معاينة "المعديات" بالقليوبية: مرسى دمهنور شبرا غير صالح للاستخدام

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:47 م
لجنة معاينة "المعديات" بالقليوبية: مرسى دمهنور شبرا غير صالح للاستخدام معديات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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انتهت لجنة معاينة المعديات على مستوى القليوبية، برئاسة الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والتى تفقدت الحالة الفنية للمعديات والمراكب على مستوى المحافظة، إلى جانب متابعة الحلة الفنية للمراسى الخاصة بتلك المعديات، والتى أنتهت إلى مجموعة توصيات.

 

ومن ناحيته، أكد الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للقليوبية، على أن مديرى الملاحة النهرية، أكدوا أن المشاكل التى تحدث بتلك المعديات تنجم خلال أوقات الذروة لأيام الدراسة فى الصباح والمساء، وبناء عليه تم مخاطبة المسطحات المائية بتواجد قوة على المراسى فى أوقات الذروة لضمان تحميل العدد المسموح به فى التراخيص، حفاظا على سلامة المواطنين.

 

وأوضحت التوصيات التى انتهت اليها اللجنة الفنية برئاسة السكرتير العام، أنه وفقا لتقرير "اليوم السابع" بأن انهيار الحالة الفنية لمرسى دمنهور شبرا بحى غرب شبرا الخيمة، أكدت على أن المرسى كانت تابعة للإدارة الفنية والإدارية لحى الوراق بالجيزة، وانضمت فى عام 2016 إداريا لحى غرب شبرا الخيمة، وقامت الملاحة النهرية بحى غرب بمخاطبة الجهات المعنية يفيد بعدم صلاحية المرسى للعمل وخطورتها البالغة على أرواح المواطنين.

 

وتابعت التوصيات، أن جميع المعديات مستوفاة للتراخيص إلا أن أصحابها يخالفون التراخيص من خلال تحميل أعداد أكثر من المسموح بها بالرخصة، وكذلك تحميل موتوسيكلات وتروسيكلات على الرغم من أن الوحدة مرخصة لنقل الركاب فقط، وتقوم الرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى توقفه إداريا فقط ولا تتخذ اجراءات رادعة ولا تقوم بالرقابة والمتابعة اللازمة لرصد تلك المخالفات.

 

وانتهت اللجنة، بضرورة اخطار شرطة المسطحات المائية والهيئة العامة للملاحة النهرية بالمخالفات التى أظهرتها المعاينات، والتوجيه باتخاذ اللازم باعتبارها جهة الاختصاص للحفاظ على سلامة المواطنين، وكذلك اتخاذ وزارة الرى والجهات المعنية التابعة لها اجراءاتها القانونية نحو التنبيه على المعديات بضرورة استخراج تراخيص منهم.


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