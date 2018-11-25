قوات الجيش اليمنى تواصل تقدمها فى دمت وتكبد المليشيا 56 قتيلا وجريحا

عدن /أ ش أ/

حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، مواقع جديدة فى مديرية دمت شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وذكر مصدر ميدانى يمنى -فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن قوات الجيش حررت موقعى "قوزعومي"، و"قبة” جنوبى مدينة دمت.

وأكد المصدر أن المعارك، أسفرت عن مصرع 26 من عناصر المليشيا بينهم القياديان الميدانيان، المدعو "عادل يحيى مقبل"، والمدعو "أحمد الهتار"، وجرح 30 أخرين.

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت، خلال المعارك التى استمرت لساعات، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، عقب فرار المليشيا.