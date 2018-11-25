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قنصل فرنسا بالإسكندرية: إرادة قوية لإحياء العلاقات بين مصر وفرنسا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:58 م
قنصل فرنسا بالإسكندرية: إرادة قوية لإحياء العلاقات بين مصر وفرنسا قنصل فرنسا بالإسكندرية
الإسكندرية – هناء أبو العز
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أكدت  قنصل فرنسا بالإسكندرية، جانينا إيريرا، على وجود إرادة قوية لإحياء العلاقات بين مصر وفرنسا،  والاتحاد الأوروبى على جميع المستويات السياسية والشعبية، موضحة رغبة الكثير من الفرنسيين زيارة  مكتبة الإسكندرية والأماكن التاريخية.

وتحدثت جانيينا فى مؤتمر صحفى عقدته صباح اليوم، عن تواجدها بمؤتمر مارسيليا، قائلة: المؤتمر كان النسخة الثاني حول مستقبل البحر المتوسط، حول دور الإبداع والشباب فى المستقبل، وكانت مصر ممثلة بقوة فى محافظ  الإسكندرية والقنصل العام المصرى بمرسيليا  والنائب ماريان عازر، وعدد من الشباب، والسفير نصر كامل الأمين العام للاتحاد من البحر المتوسط، بالإضافة إلى وفود من البحر المتوسط، ووزير الخارجية الفرنسية .

وأشارت قنصل فرنسا ، إلى قيامها بـ 15 مقابلة خلال المؤتمر، أسفرت عن 7 زيارات من مرسيليا  إلى الإسكندرية، من مسئولى المؤسسات الرسمية فى القطاع الاقتصادى والإبداع والابتكار والثقافة والأنشطة الاجتماعية، حيث تم عقد اتفاق بين محافظ الإسكندرية ومرسيليا، حول ضرورة التعاون لاتفاقيات مشتركة بين البلدين، معلنة عن  استقبال  محافظ جنوب فرنسا ومرسيلينا نهاية العام.

وأشارت جانيينا إلى اهتمام فرنسا بالتعاون مع ميناء الإسكندرية، وميناء مرسيليا والغرفة التجارية لجنوب فرنسا، موضحة أن مبادرة طريق الحرير، مهمة للفرنسيين، وكذلك الرئيس السيسى لديه رؤية لتصبح مصر جزء من هذا الطريق.

                                                                                            

 

 

 


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