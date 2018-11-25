"قطة" تتسبب فى حريق بمحول كهرباء والحماية المدنية بالأقصر تسيطر عليه

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق محدود بمحول كهرباء بمنطقة أبو الجود بسبب دخول قطة بالمحول مما تسبب فى حدوث ماس كهربائى ونشوب النيران فى المخلفات بجوار المحول، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى محول كهرباء ومخلفات حوله بمنطقة أبو الجود، فانتقلت على الفور سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران فى دقائق معدودة دون مصابين أو تلفيات بالمنطقة المحيطة، وتبين أن سبب الحريق دخول قطة فى المحول وتسبب فى حدوث ماس كهربائى داخله ونفقت فى الحال، فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.