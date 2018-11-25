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قبول استئناف المدير المالى السابق للزمالك وإخلاء سبيله بكفالة 10آلاف جنيه

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:20 م
قبول استئناف المدير المالى السابق للزمالك وإخلاء سبيله بكفالة 10آلاف جنيه نادى الزمالك-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قبول استئناف محمد الشهاوى، المدير المالى السابق لنادى الزمالك للألعاب الرياضية، على قرار تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة الجنح قد أخلت سبيله قبل ذلك، واستأنفت النيابة على القرار وأمرت محكمة جنح مستأنف السلام بقبول الاستئناف واستمرار حبسه على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت النيابة قد أمرت بحبسه 4 أبام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 الف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

 


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