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قافلة طبية بقرية الجعافرة بالدقهلية تكشف على 1268 مواطنا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:56 م
قافلة طبية بقرية الجعافرة بالدقهلية تكشف على 1268 مواطنا قافلة طبية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أنهت القافلة الطبية الشهرية التى نظمها القطاع الصحى بمحافظة الدقهلية عملها بقرية الجعافرة بمركز ميت سلسيل حيث قامت بالكشف على 1268 مريضا فى مختلف التخصصات وتم خلال القافلة استصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل 20 مريضا إلى المستشفيات العامة والمركزية.

 

صرح بذلك الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة وأضاف أن القافلة ضمت 10 تخصصات طبية حيث تم الكشف على 74 فى عيادة الجراحة، 256 أطفال، 134 جلدية ،141 عظام، وفى أمراض النساء وتنظيم الأسرة تم الكشف على 113، وفى الأمراض الباطنة 351، والأسنان 80،وفى الأنف والأذن والحنجرة 119.

 

كما تم إجراء تحليلات ل 102 مريضا وتحليل الطفيليات لـ 80 ، وعمل 28 أشعة عادية، 42 أشعة موجات صوتية وتم الكشف المبكر على أمراض الضغط والسكر لنحو 125 مريض.

 

وقامت القافلة بعمل 27 ندوة تثقيفية عن مختلف الأمراض وأضاف مكى أن القافلة ضمت 80 طبيب وأعضاء هيئة تمريض وفنيين وإداريين وعمال وتعد الأضخم من نوعها، واستمرت على مدى يومين رغم الظروف الجوية السيئة التى تعرضت لها قرى ومدن الدقهلية خلال الأيام الأخيرة.

 

ومن جانبه أعرب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن سعادته بالانجازات التى حققتها القافلة وأشاد بالجهود التى بذلها أعضاءها وقال انه تلقى والعاملين بالقطاع الصحى بالدقهليه رسالة شكر من وزارة الصحة للأداء الجيد للقافلة وفريق الإشراف والعاملين بها على الجهد الكبير الذى بذلوه لخدمة أبناء الجعافرة.

 

وأكد شاروبيم على استمرار هذه القوافل فى قرى الدقهلية خاصة تلك التى يعانى أبنائها من عدم وجود وحدات صحية أو وجودها مع بعدها السكانى منه.

 

 


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