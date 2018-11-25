فطاطرى بحلوان يعترف بسرقة جيرانه: "عرفت إن عندهم فرح فكسرت الأبواب"

كتب على عبد الرحمن

اعترف فطاطرى، بتفاصيل قيامه بسرقة مصوغات ذهبية، ومبالغ مالية من داخل شقتين بحلوان، قائلا:"دول جيرانى، وعارف مواعيد تواجدهم وتغيبهم عن المنزل".

وأضاف المتهم، الذى أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اعترافاته، أنه يوم الواقعة علم بذهاب جيرانه لحضور حفل زفاف نجل أحدهم، مما سيستدعى تغيبهم عن المنزل لفترة طويلة، فأحضر عتلة حديدية وكسر كالونات الشقق، واستولى على المبالغ المالية والمصوغات الذهبية".

وكان قد تلقى العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من "صالح عشماوى”، و" حسنى جنيدى”، يفيد أنهما عقب عودتهما من حفل زفاف نجل الأول أكتشفا كسر باب الشقق سكنهما، و5 شقق أخرى بذات العقار وسرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 4 غوايش، 10 خاتم، و4 حلق، سلسلة، خاتم فضى، ومبلغ مالى 11 ألف جنيه من داخل مسكن الأول، وكذا سرقة مبلغ مالى 60 ألف جنيه، و1000 دولار أمريكى، و465 ريال سعودى من داخل مسكن الثانى، ولم يتهما أو يشتبها فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطنى العقار والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "س.م"36 سنة فطاطرى.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "باستخدام عتلة حديدية ضبطت بإرشاده.

وأضاف المتهم أنه نظرًا لإقامته بذات العقار سكن المبلغين وعلمه بمواعيد تحركاتهما استغل عدم تواجدهم بالعقار، وقام بكسر أبواب الشقق سكنهم باستخدام عتلة حديديه وتمكن من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا، تم بإرشاده بمسكنه ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، " 9 خواتم، 2 حلق، 2 بروش، 4 غوايش، 2 سلسلة، أنسيال، 2 سبحة فضية، 2 ساعة رجالى، 7 هواتف محمولة،، 255 ريال سعودى، 100 دولار ".

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأقرا بأن المضبوطات هى جملة ما تم سرقته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.