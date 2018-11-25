فريق بجامعة القاهرة يحقق المركز الأول بالمسابقة الدولية لتصميم الطائرات بدون طيار

وائل ربيعى

حقق فريق من طلاب قسم هندسة الطيران والفضاء بـكلية الهندسة جامعة القاهرة، المركز الأول في المرحلة الأولى بالمسابقة الدولية للجامعات في مجال هندسة الطيران والفضاء ""AIAA Design Build Fly، التي ينظمها سنويًا المعهد الأمريكي لعلوم الطيران والفضاء، والمقرر إقامة مرحلتها النهائية في ولاية أريزونا الأمريكية في منتصف شهر إبريل 2019.

وشارك بالمرحلة الأولي من المسابقة 140 فريقًا يمثلون 140 جامعة حول العالم والتي إجتازها 113 فريقًا، وجاء ترتيب الفرق بناءً على تقييم المقترح المُقدم من كل فريق من الفرق المشاركة لتنفيذ المهام المطلوبة للمسابقة، حيث تمكن فريق جامعة القاهرة من الحصول على المركز الأول بهذه المرحلة.

وضم فريق جامعة القاهرة 11 طالب وطالبة من قسم هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة بفرق دراسية مختلفة، وهم محمد هشام، وعمرو صابر، وأحمد هشام بالفرقة الثالثة، وأحمد يحيي، وإيمان نبيل، وروان إسماعيل، ومحمد أشرف، وفتحي حسن، ومحمد حسني بالفرقة الثانية، ومصطفي أسامة، وأحمد الشافعي بالفرقة الرابعة. ويشرف على فريق الجامعة بالمسابقة الدكتور أسامة سعيد رائد الجمعية العلمية بقسم هندسة الطيران والفضاء، ويعاونه كل من المهندس مهند دراز المدرس المساعد بالقسم، والمهندس محمد حته طالب دراسات عليا بالقسم.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بما حققه الفريق الطلابي من كلية الهندسة في المرحلة الأولي بالمسابقة الدولية للجامعات في مجال هندسة الطيران والفضاء، مُشيرًا إلي قدرة طلاب جامعة القاهرة في خوض المنافسات المحلية والدولية المتعلقة بالإبتكار.

وقال الخشت، إن الجامعة تشجع الطلاب علي المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص على اتاحة الفرصة أمام طلابها للإبداع والإبتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا دعمه للطلاب الموهوبين وتشجيعهم علي ريادة الأعمال والابتكاروالمشاركة في المسابقات الدولية المتعلقة بالاختراعات والتي تقدم حلولا مبتكرة لبعض القضايا.

وقال الدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن تلك المشاركة ليست هي الأولي لفريق يمثل جامعة القاهرة في مسابقات دولية بمجال هندسة الطيران والفضاء، حيث شارك فريق الجمعية العلمية بقسم هندسة الطيران فى عام 2016 و2018، وحقق نتائج جيدة، مُشيدًا بالطلاب والأساتذة المشرفين.